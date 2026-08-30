Revisan anexos sanitarios en Monclova tras clausura de centro

La Jurisdicción Sanitaria 04 mantiene bajo revisión 17 anexos regulados en la región Centro, principalmente en Monclova, para verificar que cuenten con los permisos, el personal, las instalaciones y la atención médica conforme a la normativa sanitaria.

Luego de la clausura del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Bárbara, Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, dijo que las inspecciones se realizan de manera continua en coordinación con las autoridades municipales y del estado.

Explicó que durante las revisiones se verifica que los establecimientos cuenten con sus registros y permisos, personal e instalaciones adecuadas, responsables sanitarios y con sus protocolos de atención. También se supervisa que respeten la capacidad autorizada para recibir internos, ya que un centro que tenga permiso para atender a 20 personas y opere con una cantidad mayor incurre en una situación que debe ser revisada.

Sobre el establecimiento de la colonia Santa Bárbara, señaló que la clausura fue realizada por autoridades estatales, mientras que la Jurisdicción dio seguimiento para conocer las fallas y determinar las acciones correspondientes. Aguilar Arocha señaló que este representa el segundo centro suspendido en las últimas semanas, al mismo tiempo que dijo que la autoridad sanitaria mantiene recorridos para detectar establecimientos que operen sin los permisos correspondientes.

Ante esta situación, pidió a las familias que buscan internar a una persona con problemas de adicciones que primero verifiquen las condiciones del centro, los servicios que ofrece, el tipo de atención que brinda y que cuente con los permisos para operar. Dijo que uno de los principales objetivos de las revisiones es garantizar que las personas internadas reciban atención médica adecuada, cuenten con responsables sanitarios y que tengan completos sus expedientes.