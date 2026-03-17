Inicia revisión de quintas en Monclova

Inicia operativo de revisión en quintas de Monclova, con un padrón estimado de entre 100 y 150 establecimientos, donde ya se ha detectado el cierre definitivo de algunos espacios.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que actualmente el personal se encuentra en campo realizando inspecciones y actualizando el censo existente, el cual calificó como dinámico debido a las constantes variaciones en la operación de estos sitios.

"Se está alimentando el censo que ya teníamos; algunas quintas han cerrado, pero vamos a mantener vigilancia para asegurar que los lugares que visiten los ciudadanos sean seguros", señaló.

Detalló que hasta el momento se han revisado entre 18 y 20 quintas, mientras que otras más se encuentran en proceso de trámite para su verificación. Durante estas labores, se han identificado al menos cinco que cerraron definitivamente, mientras que otras analizan si continuarán operando.

El funcionario reiteró que el objetivo principal de estas inspecciones es garantizar condiciones de seguridad para los usuarios, por lo que se continuará con las revisiones hasta completar el padrón actualizado.