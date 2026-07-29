Armando de la Garza pide cuidar la experiencia turística en Coahuila

Aunque Coahuila mantiene una percepción positiva en materia de seguridad, el sector turístico manifestó preocupación por las revisiones que policías municipales realizan a turistas en la Ruta del Desierto, al considerar que estas acciones afectan la experiencia de los visitantes.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo, hizo un llamado a autoridades de la región para que privilegien la atención al turismo y eviten prácticas que generen incomodidad a quienes recorren el estado durante el periodo vacacional.

El representante del sector afirmó que la seguridad en Coahuila continúa siendo uno de los principales atractivos, sin embargo dijo que se han presentado situaciones aisladas, atribuibles a corporaciones municipales y no a la estrategia estatal.

Señaló que en un par de ocasiones al dirigirse al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas fue testigo de que elementos de la policía del municipio de Sacramento, detuvieron a turistas para solicitarles documentación del vehículo y preguntarles su procedencia y destino.

"Es un tema que hay que solucionar, porque el hecho de que policías municipales estén parando a turistas para pedirles documentación de su vehículo o preguntarles de dónde vienen y a dónde van es un tema de turismo, no tiene que ver con seguridad".

De la Garza Gaytán consideró que, cuando las autoridades identifiquen vehículos con placas foráneas ocupados por familias, la prioridad debe ser brindar orientación y apoyo, en lugar de realizar revisiones que puedan generar una percepción negativa del destino.

El comisionado reiteró que mantener un trato cordial y fortalecer la hospitalidad contribuirá a preservar la imagen de Coahuila como un estado seguro y atractivo para el turismo.