Revocan libertad condicional a Rodrigo Alberto 'El Negro' por incumplimiento

Rodrigo Alberto "N", alias "El Negro", fue enviado nuevamente a prisión luego de que el juez revocara el beneficio de libertad condicional, tras incumplir con el acuerdo de reparación del daño pactado con la víctima de un robo con violencia ocurrido en la colonia Colinas de Santiago.

El acusado, conocido en el sector sur por sus constantes detenciones por delitos y faltas administrativas, fue señalado por ingresar la noche del 10 de octubre de 2023 a la casa de su vecino Francisco "N", ubicada en la calle Provincia de Coahuila, de donde sustrajo una pantalla, 2 mil 500 pesos en efectivo, dos celulares y además provocó daños en la chapa de la puerta y un boquete en una pared.

Testigos del hecho, entre ellos Juan Francisco, hijo del afectado, lo sorprendieron saliendo con la pantalla en las manos. Al verse descubierto, el presunto ladrón dejó los objetos en el suelo y sacó un desarmador de una cangurera para amenazar a los testigos y evitar que lo denunciaran. Días después, regresó al domicilio de la víctima portando un machete y pateando la puerta, en un acto de hostigamiento.

Por estos hechos, y ante el riesgo de fuga y de represalias hacia la víctima, el juez que lleva la causa penal 1449/2023 impuso la prisión preventiva como medida cautelar en lo que se resolvía su situación jurídica. Posteriormente, su defensa solicitó una salida alterna mediante la reparación del daño, la cual fue concedida bajo el compromiso de pagar el monto estimado del robo, 14 mil 700 pesos, en varias exhibiciones.

Aunque el imputado entregó 5 mil pesos en un primer pago, incumplió con el resto, lo que motivó que se girara una orden de aprehensión y fuera nuevamente presentado ante el juez. En la última audiencia, el Ministerio Público solicitó la revocación del beneficio al considerar que no garantizaba justicia para la víctima. El juez dio la razón y ordenó su reingreso a prisión.

Rodrigo Alberto "N" cuenta con múltiples antecedentes por consumo de sustancias tóxicas, alterar el orden público y posesión simple de narcóticos, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de Colinas de Santiago, quienes exigen medidas firmes ante su reincidencia y peligrosidad.