Reymundo Romo advierte que aguinaldo no alivia deudas de pensionados

El aguinaldo representa un alivio insuficiente para los pensionados de menores ingresos, debido a que gran parte del recurso se destina a pagar deudas acumuladas durante el año, así advirtió el representante del Movimiento de Lucha por una Pensión Digna.

Reymundo Romo, dirigente de la organización, señaló que quienes reciben pensiones de 3,000 o 4,000 pesos difícilmente pueden aprovechar el pago adicional para cubrir los gastos de Navidad y Año Nuevo, pues llegan a noviembre con préstamos pendientes que deben liquidar.

Explicó que muchos pensionados recurren al endeudamiento antes de recibir el aguinaldo, por lo que el dinero extraordinario prácticamente queda comprometido desde antes de llegar a sus cuentas.

"Vas a cobrar un dinero más, pero así como lo vas a cobrar, lo vas a entregar a las deudas que tienes. Entonces, no significa un buen aliento para nosotros".

Consideró que la desigualdad entre los ingresos de los pensionados también se refleja en el beneficio que representa el aguinaldo, porque mientras algunos reciben una pensión de 40,000, hasta 60,000 pesos, la mayoría no alcanza los 5,000 pesos mensuales.

Indicó que para quienes perciben cantidades más elevadas, el pago adicional representa un ingreso considerable, esto a diferencia de los pensionados que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas.

Como referencia, mencionó que una pensión de 10,600 pesos, equivalente al monto de la mínima garantizada, permitiría alcanzar poco más de 20,000 pesos ya con el aguinaldo, cantidad que ofrecería mayor margen para solventar gastos.

El dirigente sostuvo que esta disparidad mantiene vigente la lucha por una pensión digna, que garantice a los jubilados ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y enfrentar los gastos familiares sin recurrir constantemente a préstamos.