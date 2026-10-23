Adultos mayores piden revisión de pensiones mínimas

Adultos mayores que desde hace años exigen una pensión digna piden que, así como se analiza el tema de la Modalidad 40, se revise su situación y se mejoren las prestaciones de quienes sobreviven con pagos mensuales de entre 4,000 y 5,000 pesos, con el recurso que se dejará de destinar a las pensiones "doradas" que otorgaba el Seguro Social bajo esta modalidad.

Reymundo Romo, dirigente del movimiento, señaló que la modificación a la Modalidad 40 se debe a las irregularidades y abusos que se cometieron por parte de la gente que alcanzaba pensiones de 50,000, 70,000, incluso superiores a 100,000. Señaló que la Modalidad 40 era un esquema que permitía buscar pensiones elevadas para quienes contaban con los recursos, lo que contrasta con la situación de la mayor parte de la población.

Sin embargo, consideró que, así como se pone atención en el tema de las pensiones que se dan bajo esta modalidad, es necesario que se revise el otro lado de la moneda y las condiciones en las que se encuentran más de 4 millones de adultos mayores que reciben pensiones mínimas. Señaló que desde hace años los pensionados exigen el pago de una pensión digna, al recibir montos de 4 a 5 mil pesos, cuando por ley deberían recibir actualmente cerca de 10,600 pesos.

"Si las autoridades federales están viendo el tema de las pensiones, pues que también se revisen las de nosotros, los que cobramos menos y que nos incrementen la pensión con el dinero que se van a ahorrar". Señaló que todo ese recurso que va a dejar de pagar por las pensiones de 60, 70, 80 mil pesos que entran por la Modalidad 40, que se utilice para subir a quienes reciben de 3 a 4 mil pesos y se atienda esta problemática.