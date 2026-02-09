Ricardo Gutiérrez acuerda pago reparatorio a CMIC en Monclova

El ex presidente de la CMIC Ricardo Gutiérrez acordó el pago de 3.8 millones de pesos como pago reparatorio por el delito de administración fraudulenta en contra de la cámara, luego que las partes alcanzaran un acuerdo extraoficial que será formalizado el miércoles ante el juez.

El actual presidente de la CMIC Monclova, Humberto Prado Montemayor, informó que este miércoles se llevará a cabo la comparecencia de los abogados de ambas partes para dar validez al convenio y concretar el depósito del recurso.

Durante las últimas semanas se llevaron a cabo negociaciones, luego que el ex presidente presentara la propuesta para el pago a la cámara, tras el fallo emitido por diversos jueces que lo condenaban a reparar el daño. Ricardo Gutiérrez buscó negociar el monto a pagar, sin embargo el costo de abogados e intereses elevaron el quebranto, por lo que tuvo que cubrir estos gastos, elevando de 1.8 mdp que era el quebranto original, a 3.8 mdp.

Humberto Prado señaló que el pago se realizará en una sola exhibición, combinando una parte en efectivo y otra mediante cheque de caja, y será depositado directamente en las cuentas de la Cámara. Adelantó que el recurso que se entregará por el desfalco se destinarán a realizar mejoras y remodelación de las instalaciones de la CMIC, incluyendo trabajos de mantenimiento e impermeabilización.

Asimismo, informó que el próximo lunes se celebrará la asamblea de la cámara ante la presencia de representantes nacionales, donde darán a conocer los detalles tras el pago de este recurso. El presidente de la cámara reconoció que el caso representó una situación compleja para el organismo, al involucrar al ex dirigente, pero subrayó que el acuerdo permitirá cerrar un capítulo complicado. "Es una situación un poco difícil para todos nosotros, no queremos que a nuestros amigos les pase algo, pero así pasó y así sucedió, y hay que asumir las consecuencias", indicó.