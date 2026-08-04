Ecoparque Monclova: 13 mil visitas tras su reapertura

El Ecoparque Monclova registró alrededor de 13 mil visitas en ocho días, tras su reapertura con espacios renovados y nuevas especies en exhibición", informó Ricardo Rocha, director del parque.

El funcionario calificó como un éxito la respuesta de la ciudadanía y destacó la decisión del alcalde Carlos Villarreal Pérez de reabrir el espacio.

Actualmente, el Ecoparque cuenta con 28 especies en exhibición y un censo de alrededor de 172 animales, aunque la cantidad puede variar por nacimientos y otros movimientos.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran cuatro avestruces, que llegaron como polluelos y actualmente alcanzan aproximadamente dos metros de altura.

También se reportó el nacimiento de búfalos durante la actual administración, un hecho que, de acuerdo con Rocha, no se había logrado anteriormente en el parque.

El director explicó que parte de los trabajos realizados en el Ecoparque no son visibles para los visitantes, debido a que incluyeron infraestructura necesaria para garantizar la seguridad del lugar.

Entre las acciones mencionó trabajos de drenaje, reparación de jaulas ubicadas en la parte posterior y renovación del cableado. Señaló que algunas jaulas presentaban grietas por las que incluso podían observarse los animales.

Rocha indicó que no cuenta con la cifra de inversión destinada a las obras, por lo que no proporcionó un monto.

Respecto a las actividades que anteriormente se realizaban en el parque, como el acceso al lago y el uso de lanchas, señaló que existe el proyecto de retomarlas y que actualmente se conversa sobre ello con el Alcalde.

El director también informó que los animales del Ecoparque permanecen bajo cuidado permanente y reciben alimentación diaria. Señaló que algunos ejemplares son de edad avanzada y no se encuentran en condiciones óptimas, aunque aseguró que la mayoría se encuentra en buenas condiciones.

Sobre los animales que habitan en espacios abiertos, explicó que están expuestos a depredadores naturales como coyotes, zorros y gatos monteses, y reconoció que se han registrado casos en los que algunos animales han sido atacados y muertos.