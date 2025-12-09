CANACINTRA Sureste presenta plataforma digital para proveedores en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Arturo Reveles Márquez, Presidente de CANACINTRA en la Región Sureste, presentó la Plataforma Pyme, una herramienta digital diseñada para que empresas proveedoras y compradoras de Coahuila puedan vincularse de manera directa, fortaleciendo así la economía local bajo el concepto "Coahuila le compre a Coahuila".

Reveles Márquez destacó que la plataforma, que inicialmente operó en fase piloto, ya cuenta con 78 compañías registradas y ha logrado atender 20 requerimientos de compra, confirmando su funcionalidad antes de abrirse completamente al mercado.

El dirigente empresarial explicó que la plataforma está dirigida principalmente a los alrededor de 500 socios de CANACINTRA, aunque permanecerá abierta a cualquier proveedor, sea o no afiliado.

La intención, dijo, es extender los beneficios a toda la región sureste y contribuir al fortalecimiento económico del estado.

Llamado a proveedores de la Región Centro y Carbonífera

En este contexto, hizo un llamado especial a proveedores de las regiones Centro y Carbonífera, las más afectadas por la crisis derivada de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), situación que ha dejado severas repercusiones económicas.

Reveles Márquez señaló que, tras la fase de prueba, la plataforma ha demostrado operar correctamente, por lo que ahora buscarán integrar a más proveedores del resto del estado: "Ahora que tenemos la certeza de que funciona adecuadamente, queremos que empresas de estas regiones puedan aprovecharla, que Coahuila sea el punto de encadenamiento de la proveeduría", afirmó.

Indicó que si existen proveedores de otras zonas capaces de cubrir las necesidades de la Región Sureste, serán invitados a sumarse, pues es fundamental que conozcan los requerimientos de la industria local.

Prioridad a los negocios coahuilenses

Añadió que, si bien la Región Sureste goza de mayor estabilidad industrial, es importante que las oportunidades no sean absorbidas por empresas de otras ciudades, sino que beneficien primero a los negocios coahuilenses.

"Cuidemos a Coahuila. Que Coahuila le venda a Coahuila; eso es lo que buscamos al final", concluyó.