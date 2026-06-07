Alerta por rickettsia en pulgas y garrapatas en Colinas de Santiago

Al menos en tres colonias de la ciudad como Colinas de Santiago, Leandro Valle y Estancias de Santa Ana, se ha confirmado la presencia del parásito transmisor de la rickettsia en pulgas y garrapatas, tras muestras analizadas por autoridades de salud.

El regidor de Salud, Max Elguezábal, advirtió que se trata de un problema serio de salud pública, al señalar que la infestación de estos parásitos es endémica en la región Centro y Sur del estado, extendiéndose incluso a gran parte del norte del país.

Como referencia, mencionó que en el estado de Chihuahua ya se han registrado ocho defunciones a causa de esta enfermedad, lo que refleja la gravedad del riesgo si no se atiende de manera oportuna.

Detalló que en zonas como Estancias de Santa Ana la situación es más compleja debido a factores como la cercanía con el cauce de un río y la presencia de animales, lo que favorece la proliferación de garrapatas.

En estos sectores, actualmente se realizan acciones de fumigación y desparasitación para contener el problema.

El funcionario destacó que incluso se han reportado casos donde personas detectan garrapatas dentro de sus viviendas sin tener mascotas, lo que evidencia la magnitud de la infestación.

Ante este panorama, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas desde el hogar, como mantener a las mascotas desparasitadas y vacunadas, limpiar patios, eliminar cacharros y evitar condiciones que propicien la reproducción de estos parásitos.

Asimismo, subrayó que el combate a esta problemática requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, ya que la rickettsia puede ser letal si no se detecta y atiende a tiempo.

Finalmente, indicó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud, siguiendo un programa basado en la detección de la bacteria en distintas zonas, además de brindar capacitación a médicos de primer contacto para mejorar el diagnóstico oportuno de la enfermedad.