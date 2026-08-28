Confirman muerte por rickettsia

La Secretaría de Salud confirmó que el fallecimiento del joven monclovense registrado la semana pasada se dio a consecuencia de rickettsiosis, con lo que el estado acumula 41 casos confirmados durante el año, con una mortalidad del 70 %.

El secretario de Salud señaló que el caso del menor Dylan Santiago, de la colonia San Francisco, quien fue atendido en la región Sureste, fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Con este caso suman 6 fallecimientos en la región Centro en lo que va del año y 41 a nivel estado. Eliud Aguirre Vázquez advirtió que uno de los principales problemas para combatir la enfermedad es que los pacientes llegan a los hospitales cuando su estado de salud ya es crítico, debido a que pasan varios días entre la aparición de los síntomas y la atención adecuada.

Explicó que algunos pacientes acuden primero a consultorios en hospitales o privados, donde reciben tratamientos erróneos y posteriormente buscan atención especializada, lo que retrasa hasta tres o cuatro días el tratamiento específico. "Cuando llegan al hospital ya llegan bien deteriorados, ya no lo pueden sacar", señaló.

De acuerdo con el secretario, en lo que va del año se han confirmado 41 casos de esta enfermedad en el estado, de los cuales 30 pacientes han fallecido, que representa una mortalidad del 73 %. Ante esto, la Secretaría de Salud mantiene capacitaciones dirigidas al personal médico, al considerar que representa el primer contacto con pacientes que presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Insistió que la atención oportuna es determinante para evitar que los pacientes lleguen en condiciones graves a los hospitales, esto debido a que la enfermedad puede avanzar rápidamente.