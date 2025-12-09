Martín Gómez advierte sobre el uso de pirotecnia en Monclova

Los principales afectados por el uso de pirotecnia durante la temporada decembrina son perros, gatos y aves, quienes pueden sufrir estrés, pánico, convulsiones, taquicardias e incluso lesiones o intentos de fuga debido al fuerte ruido y las explosiones.

¿Qué consecuencias tiene el uso de pirotecnia?

Martín Gómez, regidor de Ecología y Medio Ambiente —y especialista en el cuidado y atención de animales— advirtió que el uso de cuetes no solo representa un problema de bienestar animal, sino también un riesgo de seguridad para las familias.

"El tema de prender cuetes es un tema delicado, de seguridad. Ya sabemos de noticias: en Nuevo León una casa explotó por almacenar ese tipo de material; en Frontera se incendió una casa porque arrojaron un cuete", señaló.

Recordó que existen sanciones para quienes utilicen o almacenen pirotecnia de forma indebida, y exhortó a la ciudadanía a reducir su compra.

"Que tengan un poco de conciencia y que le bajen a la compra de esos explosivos por el bien de la familia y los animales. Muchas veces hasta los niños pueden sufrir daños porque esos materiales son muy fuertes", advirtió.

El regidor explicó que las mascotas poseen un oído mucho más sensible que el de los humanos, lo que intensifica el impacto del ruido.

"Escuchan mucho más que nosotros, entonces ese tipo de explosiones, cuando no están acostumbradas, tienden a ponerse nerviosas. En su desesperación pueden perder la vida: atorarse en una reja, una puerta o brincar la barda. Es temporada donde se pierde mucha mascota", añadió.

Hasta el momento, Ecología no ha recibido reportes de animales lesionados por pirotecnia, pero anticipó que, como cada año, es muy probable que los casos comiencen a registrarse en los próximos días.