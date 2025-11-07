Riña en partido de básquetbol termina en violencia

Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en una batalla campal. Un juego de básquetbol desarrollado dentro del Gimnasio Milo Martínez, ubicado en la colonia Deportivo, concluyó entre patadas, jalones de cabello, arañazos y varias jugadoras tiradas en el suelo.

En un video que ya circula en redes sociales, se observa a las jóvenes involucradas en una riña que comenzó dentro de la cancha y rápidamente se descontroló.

Pese a la intervención de entrenadores y adultos presentes, no lograron separarlas de inmediato, mientras las jugadoras continuaban con la discusión y los empujones.

Testigos señalaron que el enfrentamiento habría iniciado por desacuerdos durante el juego, lo que derivó en agresiones físicas entre las deportistas, empañando lo que debía ser una sana competencia.

Durante los últimos meses, se han registrado hechos similares en distintos escenarios deportivos, desde campos llaneros hasta canchas establecidas, donde los encuentros terminan en peleas entre jugadores e incluso con personas lesionadas.

Este nuevo caso ha generado preocupación entre padres de familia, ya que, en los más recientes videos difundidos en redes sociales, se observa un preocupante aumento de la violencia dentro del deporte, incluso entre jóvenes mujeres que, al no aceptar la derrota, recurren a las agresiones físicas.