Riña en Secundaria 64 desencadena agresión con arma blanca

La Secretaría de Educación activó protocolos de seguridad y reglamentos internos luego de una riña ocurrida al exterior de la Secundaria 64, donde un menor resultó herido por arma blanca, según informó el titular de servicios educativos, Abraham González.

El funcionario aclaró que los hechos no sucedieron dentro del plantel. El agresor, un exalumno que actualmente no está inscrito en la escuela, se presentó en el lugar vistiendo el uniforme de la secundaria e intentó ingresar.

"El muchacho agresor llevaba un cuchillo cebollero y agredió a dos alumnos que tuvieron lesiones", detalló González.

Tras ser detectado y obligado a salir de la institución, el joven continuó en los alrededores. Según el testimonio, anduvo buscando confrontación en las inmediaciones hasta que el violento episodio se registró a unas tres cuadras de la escuela.

A raíz de que se utilizó un arma, el caso ha escalado a las autoridades pertinentes. Abraham González confirmó que la Pronnif ya tiene conocimiento de lo ocurrido y, por la naturaleza de la agresión, el Ministerio Público también ha intervenido.

"Se está actuando legalmente, las familias lo están haciendo y nosotros por Secretaría hacemos nuestros protocolos", señaló.

Las medidas inmediatas de la Secretaría incluyen:

* Aumento de la vigilancia en los alrededores del plantel.

* Reporte detallado del incidente.

El titular expresó preocupación por el joven agresor, indicando que "es un alumno que está pidiendo ayuda a gritos" y reconoció que desconocen el contexto detrás de su agresividad.