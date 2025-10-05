Alcalde de Monclova reconoce a Efeck por triunfo en competencia de arte urbano

El alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció al artista urbano monclovense Roberto Armendáriz, mejor conocido como "Efeck", quien obtuvo el primer lugar en el certamen internacional Kardo 2025, realizado en Stávropol, Rusia, donde su obra inspirada en Tláloc, dios mexica de la lluvia y la fertilidad, lo colocó como el mejor grafitero del evento.

Durante una reunión, el edil felicitó a Efeck por su destacado logro y le entregó un reconocimiento oficial por haber puesto en alto el nombre de Monclova a nivel mundial.

"Aprovechamos este encuentro para planear nuevos proyectos que impulsen a los artistas urbanos de nuestra ciudad; se sumó también mi amigo Honer y en las próximas semanas estaremos anunciando acciones conjuntas con la iniciativa privada y los gobiernos municipal y estatal", expresó Villarreal Pérez.

El talento de Efeck brilló entre más de tres mil artistas de 50 países, entre ellos Alemania, España, Corea, Argentina, Taiwán, Perú, Costa Rica y México. Su obra, con un estilo Jam característico, impresionó al jurado por su técnica y la fuerza cultural de su temática, convirtiéndolo en ganador absoluto de la competencia.

Seleccionado meses antes para representar a México, Armendáriz se preparó intensamente antes de viajar dos días hasta Rusia, donde concluyó su mural en apenas día y medio.

En la ceremonia de premiación —realizada con alfombra roja— escuchó su nombre entre aplausos y elogios, recibiendo además un premio en efectivo. "Lo más valioso fue dejar huella en otro país con mi arte y representar a Monclova", compartió el artista.

Con más de 22 años de trayectoria, Efeck comenzó en el grafiti pintando en las calles, enfrentando dificultades, pero sin renunciar a su pasión. Su carrera profesional despegó durante la pandemia de 2020, cuando fue invitado por autoridades locales a realizar murales, incluidos algunos dedicados a los Acereros de Monclova.

Desde entonces, ha participado en festivales y proyectos en Zacatecas, Monterrey, Cancún, Hidalgo y Puebla, además de llevar su arte a Colombia y ahora a Rusia, consolidándose como uno de los artistas urbanos más destacados del país.