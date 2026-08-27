El PRI en Coahuila recibe solicitudes de afiliación

El PRI mantiene abiertas sus puertas a ciudadanos interesados en incorporarse al partido, informó Roberto Plata, presidente del Comité Municipal, quien señaló que han recibido diversas solicitudes de afiliación.

"Sí, hemos recibido muchas solicitudes de mucha gente que quiere pertenecer, que quiere inscribirse en nuestro partido", declaró.

Aunque hasta el momento no han recibido solicitudes de exmilitantes de Acción Nacional, Plata aseguró que existe un interés constante de ciudadanos por sumarse al Revolucionario Institucional, lo que atribuyó al trabajo realizado por el partido a nivel municipal y estatal.

"Sí, claro, el PRI es un partido de puertas abiertas. Estamos dispuestos a que cada persona que llegue, platicar con ellos y ver cuál es la intención", expresó.

Sobre los perfiles que podrían fortalecer al partido, indicó que cuentan con un equipo sólido y que ya trabajan en la estrategia para los próximos comicios.

Explicó que el INE contempla iniciar el proceso electoral a partir del 10 de septiembre, mientras que las precampañas comenzarían en febrero y concluirían en marzo.

Plata agregó que quienes se incorporen y busquen participar como candidatos deberán esperar la convocatoria y las bases del partido para conocer los requisitos y definir los perfiles.

"Nosotros sí estamos abiertos. Hay que analizar los perfiles de los que quieran participar", afirmó.