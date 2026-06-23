Roberto Plata defiende triunfo del PRI en Monclova tras impugnaciones

Ante las impugnaciones presentadas por Morena y el Partido del Trabajo (PT) tras la elección del pasado 7 de julio, el presidente del PRI en Monclova, Roberto Plata, afirmó que el resultado en las urnas fue claro y favoreció al Partido Revolucionario Institucional.

El dirigente sostuvo que los partidos inconformes están en su derecho de recurrir a las instancias correspondientes; sin embargo, subrayó que la jornada electoral se desarrolló de manera tranquila y con una participación superior al 50 por ciento.

"Están en todo su derecho de hacerlo, pero como bien sabemos fue una elección muy tranquila, con mucha participación; más del 50 por ciento de la ciudadanía salió a elegir y eligió por el Partido Revolucionario Institucional", expresó.

Plata aseguró que los resultados eran previsibles debido al trabajo previo en territorio y destacó que el PRI obtuvo una ventaja superior a dos a uno, además de un resultado "16-0", como lo ha señalado el propio partido.

Indicó que, en el caso de Monclova, el triunfo fue contundente y lo atribuyó al trabajo realizado y a las condiciones de seguridad en la entidad, así como a las acciones del gobierno estatal.

Consideró que las impugnaciones responden a la inconformidad de otros partidos, aunque reiteró que se mantendrán atentos al proceso legal.

"Ellos están en su derecho, pero fue una elección contundente. Nos dedicamos a trabajar y creo que cualquier esfuerzo mata cualquier grilla. Hay que verlo todavía, no hay nada definido; estamos analizando los resultados para tomar decisiones", concluyó.