Gestión de fondos para reparar daños por robo en escuelas de la Región Centro

A menos de una semana de iniciar el ciclo escolar, dos planteles de la Región Centro enfrentan un panorama complicado tras ser víctimas de robo. Se trata de la primaria Apolonio M. Avilés y un jardín de niños en la colonia Colinas, donde los delincuentes sustrajeron cableado y ocasionaron daños que superan los 20 mil pesos.

El director de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo González, detalló que ya se levantaron reportes de las pérdidas y se busca apoyo inmediato para que ambas escuelas puedan estar listas para el regreso a clases. "Lo que ellos obtienen en dinero es mínimo, pero lo que dejan es un perjuicio enorme a los planteles y a la educación de muchos niños", lamentó.

El caso del kínder de Colinas es especialmente preocupante, pues la comunidad escolar carece de recursos para solventar las reparaciones. Ante esta situación, la Secretaría de Educación intervino directamente y trabaja en la gestión de fondos para atender lo más urgente.

González subrayó que se actuará con rapidez para que los alumnos no se vean afectados al iniciar las actividades escolares el próximo 1 de septiembre. También advirtió que la dependencia dará seguimiento a cualquier otro hecho similar en la región.