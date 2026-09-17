Asaltan a líder transportista

La inseguridad en las carreteras también alcanzó al presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Gerardo Bortoni, quien el mes pasado fue víctima del robo de un tractocamión cargado con acero en Guadalajara, con pérdidas estimadas en 4 millones de pesos.

Bortoni confirmó que los delincuentes se llevaron toda la unidad y la carga, mientras que el operador fue amenazado durante el atraco, aunque resultó ileso; pero hasta ahora el camión no ha sido recuperado.

De acuerdo con el dirigente de los transportistas, las regiones del Bajío, el sur de la Ciudad de México y el Estado de México concentran alrededor del 90 % de los robos que se registran en todo el país. En contraste, señaló que Coahuila mantiene condiciones de seguridad diferentes a las que enfrentan los transportistas en esas entidades, por lo que en las carreteras de la entidad no se han presentado este tipo de hechos, "aquí gracias a Dios no tenemos detalles de ese tipo".

Indicó que, a pesar del riesgo, las unidades deben continuar circulando porque el transporte de carga no puede detenerse, por lo que las empresas procuran realizar los recorridos en el día y mantener medidas para proteger las mercancías y a los operadores. Señaló que una de las principales recomendaciones para los choferes es evitar detenerse en lugares considerados de riesgo; sin embargo, advirtió que algunos delincuentes interceptan las unidades mientras circulan por carretera.

Como medida de seguridad, algunas unidades cuentan con cámaras y botones de pánico, pero existe el temor de algunos operadores de activarlos durante un asalto debido a que los delincuentes suelen identificar estos dispositivos. Respecto al aseguramiento de las mercancías, explicó que la responsabilidad corresponde a los clientes, aunque las empresas orientan a quienes realizan viajes ocasionales sobre la necesidad de contar con cobertura ante un posible asalto. El robo que sufrió el dirigente de CANACAR demuestra el impacto económico y humano que mantiene la inseguridad en las rutas de carga, donde los transportistas enfrentan el riesgo de perder unidades y mercancías, además de poner en peligro a los operadores.