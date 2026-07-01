Robos en Jardín de Niños Justo Sierra afectan a 120 alumnos en Monclova

Aún no inicia el periodo vacacional y, en la zona escolar representada por la Delegación D-I-114 de Educación Preescolar, ya se han registrado cuatro robos a planteles educativos.

El más reciente ocurrió en el Jardín de Niños Justo Sierra, ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde delincuentes ingresaron por segunda ocasión en menos de dos semanas.

El robo dejó sin suministro de agua potable y sin energía eléctrica para los sistemas de aire acondicionado al plantel, afectando a 120 alumnos, informó Juan de Dios Romo, docente y secretario general de la Delegación D-I-114 de Educación Preescolar. "Hace 15 días sufrimos el robo del cableado de tres salones y la dirección. Con los pocos recursos que teníamos logramos reponerlo y apenas llevábamos tres o cuatro días trabajando normalmente cuando volvieron a meterse", relató.

En esta ocasión, los responsables sustrajeron el cableado de otros tres salones y el equipo que abastece las bombas de agua, lo que dejó al plantel sin servicio hidráulico y sin funcionamiento de los equipos de climatización.

Romo lamentó que los constantes robos obliguen a destinar los escasos recursos del jardín de niños a reparar los daños, en lugar de invertirlos en mejoras para la comunidad escolar. "Los pocos fondos que obtenemos con las actividades del plantel siempre terminan utilizándose para reponer lo que nos roban. Nunca nos dejan avanzar", expresó.

Debido a las altas temperaturas y a la falta de agua y aire acondicionado, las clases tuvieron que suspenderse. El plantel tenía programada la ceremonia de graduación y analiza cómo reparar nuevamente los daños antes del inicio del periodo vacacional.

El representante sindical manifestó además su preocupación por la cercanía de las vacaciones de verano, ya que teme que los robos continúen mientras las escuelas permanezcan sin actividades.

Indicó que la Policía Escolar atiende los reportes y realiza las diligencias correspondientes; sin embargo, dijo desconocer la frecuencia de los patrullajes preventivos en el sector.

Añadió que algunos vecinos colaboran avisando cuando detectan movimientos sospechosos, aunque las bardas perimetrales dificultan la vigilancia desde el exterior.

Juan de Dios Romo señaló que el Jardín de Niños Justo Sierra no es el único afectado. Precisó que tres o cuatro jardines de niños pertenecientes a la misma delegación sindical han sufrido robos recientemente, mientras que una escuela primaria del sector logró disminuir las afectaciones tras reforzar su seguridad con cámaras de videovigilancia y cercado.

Aunque no existe un monto total de las pérdidas en todos los planteles, indicó que únicamente la reparación del robo anterior en el Jardín de Niños Justo Sierra representó un gasto aproximado de 5 mil a 6 mil pesos, sin considerar los daños ocasionados en el más reciente atraco.