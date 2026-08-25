Robos en jardín de niños de Colinas de Santiago preocupan a autoridades educativas

La participación de padres de familia y vecinos es indispensable para reducir los robos y mejorar las condiciones de las escuelas, afirmó Abraham Segundo González, jefe de Servicios Educativos en la región.

Al referirse a la situación del jardín de niños de la colonia Colinas de Santiago, donde se denunciaron robos y condiciones de descuido mediante redes sociales, el funcionario llamó a la comunidad a utilizar los canales institucionales para reportar los problemas y coordinar soluciones.

González señaló que las oficinas de Servicios Educativos están abiertas para atender este tipo de situaciones y consideró que la atención debe involucrar a autoridades educativas, municipio, docentes, padres de familia y sociedad civil.

"Si no ayudamos, si no hacemos ese engranaje entre padres de familia, sociedad civil, maestros, educación, pues es bien difícil", expresó.

Sobre las condiciones del exterior del plantel, indicó que las imágenes difundidas mostraban acumulación de basura y pidió a vecinos y padres de familia evitar que el entorno de la escuela sea utilizado como basurero.

También explicó que la presencia de maleza está relacionada con las lluvias recientes y aseguró que actualmente se trabaja en la limpieza de los planteles que presentan esta situación.

En materia de seguridad, González señaló que el jardín de niños de Colinas de Santiago ha sido víctima de robos de manera recurrente, con una frecuencia de tres o cuatro casos al año.

Aunque reconoció que el plantel permanece completamente cerrado, insistió en que la vigilancia y la denuncia oportuna requieren la participación de la comunidad.

"Sociedad, padres de familia, ayúdennos", expresó.

El jefe de Servicios Educativos destacó también el trabajo del director del plantel y señaló que, cuando ocurre un robo, es necesario reportarlo para que las autoridades puedan intervenir.

"Si no reportamos, no decimos, no nada y no usamos los canales, pues es difícil", afirmó.

González sostuvo que el mantenimiento de las escuelas no corresponde exclusivamente a las autoridades educativas o al municipio, sino que requiere corresponsabilidad de maestros y padres de familia.

"Es una obligación de todos", enfatizó.

Asimismo, destacó el apoyo del alcalde Carlos Villarreal a los planteles educativos y señaló que el municipio participa en acciones de limpieza y mantenimiento. Como ejemplo, mencionó la entrega de equipos minisplit programada para el día siguiente.

El funcionario indicó que la limpieza se realiza actualmente en distintas escuelas y reiteró el llamado a los padres de familia a involucrarse en las acciones necesarias para mejorar el entorno escolar.

El jardín de niños de Colinas de Santiago cuenta con una matrícula de entre 100 y 120 alumnos.