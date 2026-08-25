Cámara Nacional de Comercio pide esclarecer robos en Monclova

Tras los dos robos registrados durante el pasado fin de semana en negocios de Monclova, la Cámara Nacional de Comercio pidió a las autoridades esclarecer los casos y presentar resultados, aunque descartó que exista una ola delictiva.

Arturo Valdés Pérez, presidente de la CANACO, señaló que los hechos ocurrieron de manera prácticamente simultánea, pero consideró prematuro afirmar que se trate de una banda o que los robos estén aumentando en la ciudad. "Creo que no hay que alarmarnos todavía, porque habíamos estado tranquilos", expresó el dirigente comercial, quien recordó que anteriormente se habían registrado robos menores, como los cometidos contra tiendas de conveniencia.

Destacó que un robo previo a una joyería ya fue esclarecido y confió en que los recientes también sean resueltos por la Fiscalía. Consideró que dar a conocer los resultados de las investigaciones y la identidad de los responsables, una vez que corresponda legalmente, puede contribuir a inhibir este tipo de delitos. "Lo único que pedimos, como presidente de Cámara de Comercio, es que ahí esté un caso más para el delegado, no dudo que ya estén trabajando con eso y pronto nos van a dar a conocer qué pasó".

El representante del comercio organizado llamó a los propietarios de establecimientos a reforzar las medidas de seguridad, principalmente mediante la instalación de cámaras de vigilancia y alarmas, que permiten detectar los accesos y las rutas de salida que utilizan los delincuentes, además de facilitar su identificación. Añadió que las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad también contribuirán a esclarecer los robos, así como el reforzamiento de la infraestructura de videovigilancia y la operación del nuevo centro de seguridad municipal.