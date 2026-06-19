Romelia cumple su sueño de ser Policía Violeta en Monclova

A sus apenas 6 años, Romelia tiene claro lo que quiere ser cuando crezca: Policía Violeta. Su sueño no es cualquiera, pues nace del deseo de cuidar y proteger a mujeres y niños, y recientemente, ese anhelo comenzó a tomar forma gracias a un emotivo gesto de la corporación.

Elementos de la Policía Violeta, encabezados por su directora María José Ballesteros, acudieron hasta el domicilio de la menor para conocerla y convivir con ella, regalándole una experiencia que difícilmente olvidará.

Vestida con uniforme, Romelia vivió por un momento su sueño: subió a una patrulla, convivió con las oficiales y se sintió parte de la corporación a la que algún día aspira pertenecer.

"Mi hija Romelia tiene 6 años de edad, todos los días juega a ser policía. Su sueño es ser Policía Violeta cuando sea grande. Dice que quiere defender a las mujeres y a los niños, y su ilusión más grande era conocerlas", compartió su madre.

Durante la visita, las oficiales no solo jugaron y platicaron con la pequeña, sino que también reforzaron un mensaje importante: las niñas pueden ser lo que sueñan.

Para la Policía Violeta de Seguridad Pública, acompañar a la niñez también forma parte de su labor, al sembrar valores, confianza y vocación desde temprana edad.

"Cuando el sueño de una niña es servir y proteger, nosotros respondemos. Sueños que inspiran vocaciones", destacaron.

La madre de Romelia agradeció el gesto y el tiempo brindado por las autoridades, reconociendo la cercanía y sensibilidad mostrada.

"Agradezco al alcalde Carlos Villarreal, al director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, a la directora de la Policía Violeta, María José Ballesteros, y a los elementos por cumplir el sueño de mi hija. Muchas gracias por acercarse con el corazón y estar siempre para la ciudadanía", expresó.

La historia de Romelia es un recordatorio de que los sueños, por pequeños que parezcan, pueden convertirse en grandes motivaciones para construir un mejor futuro.