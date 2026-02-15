Vendedores de flores ofrecen variedad en el panteón de Monclova

Los vendedores de flores permanecen instalados en la zona del panteón, habiendo llegado recientemente para iniciar las ventas de la temporada. Según informaron, su estancia está confirmada para todo el fin de semana, permaneciendo en el lugar desde el sábado hasta el domingo. Esta ubicación busca facilitar el acceso a quienes desean adquirir detalles florales durante estos días de celebración.

En cuanto a la oferta, destacan las rosas de alta calidad, descritas como de botón grande y tallo grueso, con un costo de $250 pesos por docena. Además de las rosas, cuentan con una variedad que incluye gerberas, girasoles, solidago y tulipanes. Un punto importante es que los tulipanes se venden en maceta con "camote" (bulbo), lo que permite que la planta perdure si se trasplanta adecuadamente.

Respecto a los precios y preferencias de los clientes, los vendedores señalaron que en esta fecha lo más solicitado son los ramos, los cuales tienen un precio base de $250 pesos por una docena arreglada. Sin embargo, mantienen una política flexible de venta, permitiendo que el público adquiera desde una sola pieza o media docena, ajustándose totalmente a la petición y presupuesto del cliente.

Finalmente, los comerciantes destacaron que han mantenido los mismos precios de años anteriores, provenientes de la zona de Zunzaute, para apoyar la economía local. Para reforzar la difusión de su mercancía, se acordó realizar una mención informativa a través de la radio al mediodía, invitando a la comunidad a visitarlos antes de que termine el fin de semana.