Padres de familia exigen estabilidad docente en la escuela Minerva Ramos Rendón

Padres de familia del grupo de 4° grado, sección "B", turno matutino, de la escuela primaria Minerva Ramos Rendón manifestaron su inconformidad ante la constante rotación de maestros que han enfrentado sus hijos desde primer grado, situación que —aseguran— ha generado rezago académico y afectaciones en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con los testimonios, los alumnos no han contado con un maestro estable durante un ciclo escolar completo. Señalan que desde primer grado han tenido múltiples cambios de docentes, iniciando con una maestra que solo permaneció alrededor de tres meses, posteriormente una interina que concluyó el ciclo, y más adelante otro cambio al inicio del siguiente año escolar.

Para el ciclo posterior, los padres explicaron que nuevamente se asignó una maestra interina, quien duró poco tiempo, por lo que las clases fueron impartidas temporalmente por el director del turno vespertino. Posteriormente, una maestra que ya había trabajado con el grupo en años anteriores fue quien concluyó el ciclo escolar.

Indicaron que, previo al inicio del actual ciclo escolar, surgieron conflictos entre algunos alumnos, por lo que la dirección escolar planteó realizar cambios entre los grupos "A" y "B", propuesta que finalmente no se concretó tras la inconformidad de padres de familia de ambas secciones, al considerar que no era la solución adecuada.

Sin embargo, al iniciar cuarto grado, los padres señalaron que al grupo "B" se le asignó una maestra de planta, mientras que a su grupo se le designó nuevamente un maestro interino. Durante la junta informativa, dijeron haber expresado a la directora su preocupación y la necesidad de contar, por fin, con un docente que permaneciera todo el ciclo escolar, ante el evidente rezago académico que presentan los alumnos.

"La directora nos aseguró que lo más probable era que el maestro asignado se quedara todo el año, pero al regresar a clases este 12 de enero nos informaron que ya no continuará y llegará otro docente más", expusieron.

Los padres señalaron que la falta de continuidad ha impactado directamente en el avance de los niños, situación que —afirman— no solo es perceptible para ellos, sino también para otros docentes como la maestra de inglés. Subrayaron que cuarto grado es un nivel clave, al concentrar contenidos más complejos y fundamentales para la formación académica de los estudiantes.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades educativas para que se garantice la asignación de un maestro titular y permanente, que permita dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos y evitar mayores afectaciones en su desarrollo escolar.