Rubén N recupera libertad tras acuerdo reparatorio en causa penal

Rubén N recuperó su libertad luego de que este lunes se concretara un acuerdo reparatorio en la causa penal 1057/2023, por el delito de robo a domicilio en perjuicio de Liliana N.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera, se informó que el acusado ya había cubierto desde el pasado 29 de agosto la cantidad de 4 mil pesos como reparación del daño, suma que fue aceptada por la víctima.

Rubén N no contaba con antecedentes penales ni había recibido con anterioridad algún beneficio legal, lo que permitió que se autorizara su liberación, al cumplirse las condiciones del acuerdo.

Cabe recordar que el imputado fue vinculado a proceso el pasado 8 de septiembre del presente año, y desde entonces permanecía recluido en el penal de Saltillo, hasta donde fue girado el oficio correspondiente para ejecutar su liberación.