Canaco Monclova exige claridad sobre Rubén Rocha en Sinaloa

Por: Gerardo Martínez

La Voz

"No se puede permitir que políticos señalados por vínculos con el narcotráfico representen a la ciudadanía, por lo que es necesario que el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya enfrente un proceso legal", así lo indicó el Presidente de la Canaco Monclova al mencionar que se deben aclarar las acusaciones.

Arturo Valdés señaló que la decisión que tomó el Gobernador de Sinaloa de separarse del cargo para atender las acusaciones es acertada, ya que esto permitirá enfrentar el proceso y aclarar los hechos. Al mencionar que "el que nada debe, nada teme", por lo que si no existe ningún vínculo, ni falta, puede llevar el proceso sin problemas y demostrar su inocencia.

Comentó que los señalamientos contra el mandatario no son nuevos, pues han existido desde el inicio de su administración, lo que obliga a que sean esclarecidos por las instancias correspondientes. "No podemos juzgar sin pruebas, pero tampoco se puede ignorar que ha sido señalado en distintas ocasiones", dijo.

Valdez Pérez enfatizó que será un juez quien determine la situación legal del gobernador, pero insistió en que debe enfrentar las acusaciones que existen en su contra, sin estar en funciones, por lo que consideró correcto que se separe del cargo. "Lo correcto es que se separe y atienda el proceso, si es inocente, que lo demuestre y se aclare la situación".

Asimismo, cuestionó la postura del Gobierno Federal ante este tipo de casos, en donde no debe haber encubrimiento y se debe adoptar una postura imparcial, sin defender o tratar de encubrir algo. "Las autoridades no deben defender ni minimizar los señalamientos, se tiene que permitir que las investigaciones avancen y que sea un juez quien determine si existe algún delito", expresó.

Finalmente, llamó a reforzar los mecanismos de revisión de aspirantes a cargos públicos a través de organismos como el Instituto Nacional Electoral, con el fin de evitar que perfiles con antecedentes o dudas en su trayectoria lleguen a ocupar puestos de representación.