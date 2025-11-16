Monclova celebra la Ruta del Desierto 2025 con más de 800 motociclistas

Con la participación de más de 800 motociclistas, este fin de semana se llevó a cabo la tradicional Ruta del Desierto, que en su edición número 25 volvió a reunir a clubes y agrupaciones de la Región Centro-Desierto para recorrer los paisajes de la zona y fortalecer el turismo local.

El evento, realizado del 14 al 16 de noviembre en un predio ubicado al norte de Monclova, forma parte de las actividades que buscan impulsar la derrama económica regional mediante el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades.

Esta edición contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo modelo de seguridad —implementado en coordinación con los municipios— permitió garantizar condiciones seguras en carreteras y puntos de reunión.

La salida oficial fue encabezada por el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, acompañado de otros funcionarios municipales.

Los participantes emprendieron el recorrido por carretera hasta llegar a Cuatro Ciénegas, donde realizaron diversas paradas de descanso antes de retornar a Monclova para continuar con las actividades recreativas.

Por la noche, los asistentes disfrutaron de grupos musicales en vivo, además de una verbena totalmente gratuita con venta de alimentos, área familiar, rifas, reconocimientos y una variada oferta de entretenimiento, lo que atrajo a visitantes de distintos municipios.

La finalidad es fortalecer el turismo, promover la economía local y proyectar a Monclova como sede de grandes actividades regionales.

En los días del encuentro también estuvieron presentes los organizadores Guillermo Coronazo y Arturo Macareno, quienes subrayaron la coordinación con el Gobierno Municipal para ofrecer un evento seguro, atractivo y de alto impacto turístico.

La Ruta del Desierto 2025 reafirmó su importancia como uno de los encuentros motociclistas más representativos del norte del país, dejando beneficios directos en hoteles, comercios y prestadores de servicios.