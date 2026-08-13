Ángel Daniel Sánchez Valdez se ordenará sacerdote en Monclova

La vocación sacerdotal de Ángel Daniel Sánchez Valdez comenzó desde los seis años y, después de 11 años de formación con los franciscanos, está a punto de concretarse con su ordenación sacerdotal.

Su madre, Yudith Valdez Samaniego, recordó que desde pequeño, Ángel Daniel estuvo cercano a actividades religiosas junto con sus hermanos, debido a que ella y su esposo, Ángel Mario, participaban en grupos de la Iglesia, misiones y celebraciones de Semana Santa.

"Él me dijo: ´Yo quise ser sacerdote desde los 6 años cuando nos llevaban a las misiones y vivíamos toda la Semana Santa´", relató.

Durante la adolescencia, la inquietud de Ángel Daniel se fortaleció luego de participar en un retiro de Alvernia, en San Francisco, en Monclova.

"Cuando salió de ese retiro, él salió ya con un pensamiento diferente. Motivado y yo ya lo vi muy distinto", recordó su madre.

Ante la decisión de su hijo, como madre inicialmente buscó que esperara para concluir una carrera profesional. Sin embargo, su esposo respaldó desde el principio la inquietud vocacional de Ángel Daniel.

Cuando finalmente inició su formación con los franciscanos en Guadalajara, su madre comenzó a acompañarlo y a visitarlo para conocer de cerca su proceso.

"Si él estaba feliz, yo estaba feliz", expresó.

Con el paso de los años, aseguró que pudo observar en su hijo una creciente felicidad y convencimiento por el camino que había elegido, hasta aceptar plenamente su decisión y apoyarlo.

Después de 11 años de formación, Ángel Daniel Sánchez Valdez será ordenado sacerdote franciscano el 15 de agosto, a las 9:00 horas, en el templo de San Francisco de Asís, en San Pedro Garza García.

Con esta ordenación, se convertirá en el cuarto sacerdote franciscano originario de Monclova en aproximadamente 30 años.

Para su madre, el proceso vocacional de Ángel Daniel no solo representa un logro personal para su hijo, sino una bendición para toda la familia.

"Fueron bendiciones para la familia y no solamente para la familia, para los primos, para los tíos, para los hermanos, para todos", afirmó.

La familia está integrada por tres hijos varones: Ángel Daniel, el mayor; Óscar, quien es médico, y Emanuel, el menor, quien es ingeniero.

La madre del futuro sacerdote destacó además el papel que la fe y la Virgen María han tenido durante el proceso de formación de su hijo.

Señaló que Ángel Daniel dedicará su ordenación a la Virgen María y aseguró que la fe ha acompañado a la familia durante estos años.

"Es una gran bendición que tenemos con la formación de mi hijo, con la bendición que el Señor le da y que a través de eso irradia a nosotros", expresó.

Para ella, la próxima ordenación también representa un cambio personal en su manera de comprender y vivir la fe.

"Es un cambio de pensamiento, cambio de sentir hacia las cuestiones religiosas", manifestó.