Asociación de Pensionados reduce precio del Salón en Coahuila a 5.5 millones

Ante la escasa respuesta de compradores interesados en adquirir el Salón de Pensionados, los integrantes de la asociación aprobaron reducir nuevamente el precio del inmueble, al pasar de 7 millones de pesos a 5.5 millones, con el objetivo de concretar la venta lo antes posible.

Victoriano Aguirre Barrientos, presidente de la Asociación de Pensionados, informó que la medida fue acordada durante la asamblea celebrada el pasado fin de semana, ante la falta de propuestas. Señaló que han pasado cerca de 10 meses desde que se puso en venta la asociación y las opciones han sido limitadas, a pesar de que ha habido varios interesados en adquirir el inmueble.

Externó que con el fin de que se realice la venta y se logre la disolución de la asociación en el menor tiempo posible, los socios acordaron bajar de nueva cuenta el valor y aceptar 5.5 millones de pesos como oferta final. "Recordemos que el valor inicial del salón eran 10 millones y se aprobó bajarlo a 7 para tener más ofertas, pero aún así se ha batallado por lo que se decidió dejarlo en 5 millones 500 mil pesos como última oferta, porque ya es mucho la rebaja y prácticamente se está vendiendo el terreno".

Comentó que actualmente existen tres posibles compradores interesados en el inmueble, entre ellos un cliente que podría regresar para continuar las negociaciones, por lo que esperan que la reducción facilite cerrar el trato. Aguirre Barrientos recordó que la autorización para vender el salón fue aprobada desde abril de 2024, pero la complicada situación económica y la falta de movimiento comercial en la ciudad han impedido concretar la operación.

En cuanto a la posibilidad de esperar a que las condiciones del mercado cambien y tener una mejor oferta, señaló que buscan realizar la venta en el menor tiempo posible y que los socios obtengan un ingreso.