Monclova lanza programa +Feliz: Carlos Villarreal busca mejorar salud mental

MONCLOVA, COAH.- El programa +Feliz inició su etapa de seguimiento en Monclova con un enfoque centrado en la atención y prevención de problemas de salud mental entre trabajadores de empresas de la Región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la estrategia forma parte de una política estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través de Inspira Coahuila, iniciativa promovida por Paola Rodríguez.

Explicó que el objetivo es consolidar una red de colaboración entre empresas, instituciones públicas, organizaciones civiles y dependencias de salud para brindar atención preventiva y acompañamiento permanente a los trabajadores.

Señaló que, tras el arranque formal del programa, se dará seguimiento a los casos que requieran atención psicológica o psiquiátrica, mediante la canalización a las instancias correspondientes y el respaldo institucional necesario.

Villarreal Pérez destacó que esta estrategia se complementa con otros proyectos enfocados en la salud mental, como la rehabilitación del centro especializado en Saltillo y el desarrollo del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) en Monclova, actualmente en proceso de supervisión y validación por parte de la Secretaría de Salud.

Precisó que el programa opera de manera conjunta entre los gobiernos estatal y municipal, con una inversión inicial de 20 millones de pesos en una primera etapa y una proyección de 10 millones de pesos adicionales para una segunda fase.

El edil subrayó que el programa busca atender de manera preventiva situaciones que en muchos casos no aparecen en los indicadores oficiales, pero que requieren intervención oportuna para evitar afectaciones mayores en la salud y el bienestar de las personas.

Añadió que la estrategia involucra a los sectores empresarial, educativo y de salud, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención y fortalecer la cultura de prevención en la región.

Finalmente, reiteró que el propósito es construir mecanismos permanentes de apoyo emocional y psicológico que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.