Policía de Monclova investiga asalto violento a mujer en la madrugada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este sábado, luego de ser interceptada por un hombre y una mujer que la golpearon para despojarla de su teléfono celular cuando caminaba por calles de la colonia Carlos Salinas de Gortari.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la mañana sobre la calle 18, en el cruce con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde la afectada solicitó apoyo mediante el sistema de emergencias minutos después de la agresión.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar y se entrevistaron con la víctima, quien relató que aproximadamente diez minutos antes había sido sorprendida por una pareja que la atacó físicamente para arrebatarle su teléfono celular y posteriormente escapar.

Durante su declaración, la mujer manifestó que logró identificar plenamente a los presuntos responsables, ya que ambos son vecinos del mismo sector donde ocurrieron los hechos.

La afectada señaló a una mujer identificada como Samanta y a un hombre de nombre Ángel Gabriel como las personas que presuntamente participaron en el robo con violencia.

Tras recabar la información, los oficiales dieron parte a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y dar con el paradero de los señalados.

Las autoridades exhortaron a la afectada a ratificar formalmente su denuncia ante el Ministerio Público, con el propósito de fortalecer las investigaciones y proceder legalmente contra quienes resulten responsables.