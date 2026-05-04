Javier Flores garantiza transparencia en San Buenaventura durante la veda electoral

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores, informó que su administración respetará la veda electoral que iniciará este martes en el estado, por lo que se mantendrá vigilancia estricta sobre el actuar de los servidores públicos y el uso de las unidades oficiales del municipio.

El edil señaló que desde el gobierno municipal siempre se ha mantenido una postura de respeto hacia los lineamientos que marca el Instituto Electoral de Coahuila en materia electoral, por lo que en este proceso no será la excepción. "Siempre hemos sido muy respetuosos en estos temas, a lo que marca el IEC en cuestión electoral y se va a seguir trabajando y cuidando cada uno de los detalles. Es importante estar manteniendo informados a los servidores públicos de lo que se puede y no hacer o hablar", expresó.

Javier Flores explicó que una de las principales medidas será el control del parque vehicular municipal, donde únicamente se permitirá el uso de las unidades oficiales dentro del horario laboral, hasta las 3:00 de la tarde. Detalló que actualmente se encuentran revisando cada una de las unidades para asegurar que no exista un mal uso durante el periodo electoral y advirtió que cualquier irregularidad será atendida con seriedad. "Si alguien llega a utilizarlo en campaña, no se tomará a la ligera", puntualizó.

Indicó que serán alrededor de 10 unidades las que estarán bajo esta supervisión, mientras que corporaciones como Protección Civil, Seguridad Pública y áreas de Servicios Primarios continuarán operando de manera normal debido a la naturaleza de sus funciones y la atención permanente que requieren. El alcalde reiteró que el objetivo es garantizar transparencia, legalidad y orden durante este proceso electoral, evitando cualquier situación que pueda interpretarse como uso indebido de recursos públicos.