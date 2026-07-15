Sanción a equipos de softbol en Monclova tras pelea en la Unidad Deportiva

La Dirección de Deportes de Monclova expulsó de manera definitiva a los dos equipos involucrados en una riña campal registrada la semana pasada en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, durante un encuentro de pretemporada de la Liga Municipal de Softbol.

El director de Deportes, Daniel Morales, informó que la sanción será permanente mientras la actual administración municipal permanezca al frente de las ligas organizadas por la dependencia.

Explicó que el incidente ocurrió durante un partido de preparación para la próxima temporada, en el que participaba un equipo de nuevo ingreso. Señaló que durante el encuentro se involucraron integrantes de las porras, lo que provocó que los ánimos se salieran de control hasta derivar en una pelea campal.

Morales indicó que la decisión fue tomada como una medida ejemplar para preservar el orden y la seguridad en los espacios deportivos municipales. "Los equipos ya no van a poder participar en ligas organizadas por nosotros mientras sigamos siendo los encargados de esta administración", afirmó.

Precisó que la sanción alcanza a todos los integrantes de ambos equipos, ya que resulta complicado determinar con precisión quiénes participaron directamente en la agresión y quiénes únicamente intentaron defenderse. Añadió que la Dirección de Deportes mantiene la política de que las sanciones por agresiones o peleas no se limiten a una sola competencia, sino que apliquen en todas las ligas municipales organizadas por la dependencia.

El funcionario informó que los listados de jugadores serán compartidos con coordinadores de otras ligas, quienes decidirán de manera independiente si permiten o no su participación en competencias ajenas a la administración municipal.

Respecto a los nombres de los equipos, Morales señaló que uno era de reciente incorporación y aún no tenía plenamente definido su nombre, mientras que el otro es conocido dentro del ambiente del béisbol y el softbol. No obstante, prefirió no revelar su identidad.