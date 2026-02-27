Menor de edad es puesto a disposición por conducir motocicleta

Se registró el primer caso de un menor de edad puesto a disposición del Ministerio Público por conducir una motocicleta, al incumplir con lo establecido en la ley vigente en Coahuila.

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, explicó que en el estado de Coahuila es obligatorio ser mayor de edad para poder conducir cualquier tipo de vehículo y contar con la licencia correspondiente.

De lo contrario, los conductores se hacen acreedores a sanciones tanto de Tránsito como a la puesta a disposición ante el Ministerio Público si no acreditan la propiedad del vehículo que conducen.

"Tan solo un caso se ha puesto a disposición del Ministerio Público", puntualizó Ibarra, al detallar que cuando se trata de un menor adolescente, el asunto es turnado al Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, instancia que da seguimiento conforme al marco legal.

Asimismo, indicó que, si la motocicleta resulta con reporte de robo, intervienen jueces y elementos de investigación para deslindar responsabilidades.

La directora señaló que, se han intensificado las pláticas preventivas en preparatorias y universidades, con el objetivo de informar a los jóvenes sobre las consecuencias legales de conducir sin cumplir con los requisitos que marca la Ley de Tránsito y su reglamento.

Durante estas charlas también se abordan temas de prevención de adicciones, alertando a los estudiantes sobre nuevas modalidades de distribución de drogas, que pueden presentarse en golosinas, dulces o frituras, con el fin de que estén informados y eviten situaciones de riesgo.