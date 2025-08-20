Sandra Zamora declara en audiencia clave

La mañana de este miércoles se llevó a cabo una audiencia de ratificación en el caso que involucra al reconocido luchador Diego René N., conocido como "Baby Rap", quien fue detenido tras ser acusado por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, derivadas de una agresión contra su cuñado Néstor Alejandro Zamora Ledezma, quien falleció días después en el hospital.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la comparecencia de Sandra Isidra Zamora Ledezma, esposa del imputado y hermana de la víctima, con el propósito de ratificar su autorización para que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal ingresaran al domicilio donde ocurrieron los hechos, ubicado en la colonia Colinas de Santiago.

Sandra pasó al estrado, el juez le recordó que, por su vínculo con el acusado, no estaba obligada a declarar, y en caso de hacerlo debía conducirse con la verdad, advirtiéndole que mentir ante la autoridad judicial constituye un delito penado con cárcel. A pesar de ello, Sandra accedió a rendir su declaración.

La mujer relató que se enteró del conflicto hasta que llegó a su casa tras una jornada de trabajo, señalando que la agresión se dio en el patio trasero del domicilio. Confirmó también que el enfrentamiento ocurrió el pasado 14 de agosto, y que al llegar los elementos de la Agencia de Investigación Criminal firmó una autorización para que estos ingresaran a su vivienda.

El objetivo principal de la audiencia fue justificar legalmente el ingreso de los agentes y peritos forenses al domicilio, paso indispensable para validar la actuación de la Fiscalía en el proceso de integración de la carpeta de investigación. Sin esta ratificación, la evidencia recabada en el lugar podría haberse considerado inválida ya que no había una orden de cateo.

Cabe recordar que fue el pasado domingo cuando "Baby Rap" fue presentado ante el juez en audiencia inicial por el delito de lesiones gravísimas; sin embargo, ese mismo día, Néstor Alejandro Zamora Ledezma perdió la vida a consecuencia de las heridas, por lo que la Fiscalía se encuentra en proceso de reclasificar el delito a homicidio.

La ratificación de Sandra Isidra fortalece la legalidad del procedimiento y mantiene firme la investigación en curso. Se espera que para hoy jueves se lleve a cabo la vinculación a proceso del imputado.