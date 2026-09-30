Saquean pozo de AHMSA y lo dejan en abandono

Saquean pozo de AHMSA, lo dejan en abandono FRONTERA, COAH.- Saqueado, vandalizado y en completo abandono permanece el pozo de agua Sistema Fresnillo Mora, una de las instalaciones que utilizaba Altos Hornos de México (AHMSA) para abastecer sus procesos productivos y que, tras la crisis de la empresa, quedó expuesta a la delincuencia.

La instalación, ubicada sobre la calle Saturnino Escamilla, en el ejido Fresnillo, luce sin las bombas y tuberías que eran utilizadas para la extracción y conducción del agua, además de que fue despojada de equipo eléctrico, entre ellos arrancadores, "braquers" y cableado.

Abandono y Saqueo del Sistema Fresnillo Mora

El pozo era operado por AHMSA para extraer agua y conducirla hacia la Planta Siderúrgica 2, donde era utilizada en los procesos de producción de acero.

Sin embargo, con la paralización y posterior debacle financiera de la empresa, el inmueble quedó abandonado, al igual que otras propiedades e instalaciones de AHMSA ubicadas en la región, algunas de las cuales también han sido objeto de saqueos y actos de vandalismo.

El deterioro ocurre mientras los activos de la empresa forman parte del proceso de disposición y subasta emprendido para hacer frente a los compromisos pendientes con los trabajadores, entre ellos salarios, prestaciones, terminaciones y finiquitos.

El caso del Sistema Fresnillo Mora evidencia las condiciones en que permanecen algunas propiedades de la acerera mientras avanza el proceso para disponer de sus bienes.

Impacto del Deterioro en las Instalaciones de AHMSA

Además del deterioro provocado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, el saqueo de infraestructura y equipo representa la pérdida de componentes que formaban parte de las instalaciones originales del pozo.

El abandono también se suma a la situación de otros inmuebles vinculados con AHMSA en Ciudad Frontera, como el rancho ecológico, donde igualmente se ha reportado deterioro y falta de vigilancia.

La situación plantea el reto de mantener bajo resguardo los bienes de la empresa mientras se define su destino dentro del proceso relacionado con los activos de AHMSA y las obligaciones que se buscan cubrir con su venta.