Saturación de docentes jóvenes frena Educación Preescolar en Monclova

MONCLOVA, COAH – La saturación de docentes jóvenes y la baja tasa de jubilaciones en el nivel preescolar han frenado la apertura de nuevas plazas y la demanda de esta licenciatura en la región. Así lo dio a conocer Abraham González, titular de Servicios Educativos, quien señaló que el sistema educativo actual prioriza otras áreas con mayor crecimiento.

Durante una charla sobre la oferta educativa en la Normal de Monclova, González explicó que, a diferencia de años anteriores, este ciclo no se abrirá la licenciatura en Educación Preescolar, centrándose únicamente en Primaria e Inglés. "El tema no es que no haya demanda de alumnos, el detalle son las jubilaciones. Ya no hay escuelas de nueva creación y hay muchos maestros jóvenes ocupando los lugares existentes", afirmó el funcionario.

A diferencia del preescolar, el nivel de secundaria ha registrado un incremento de entre el 15 % y 20 % en la matrícula. González detalló que esto ha obligado a las autoridades a solicitar más mobiliario y la apertura de nuevos grupos para atender la demanda. Sin embargo, advirtió que estos incrementos suelen ser "grupos burbuja" que duran entre tres y cuatro años antes de que la matrícula regrese a la normalidad o incluso disminuya.

Titular también confirmó que, si bien en las zonas urbanas la matrícula se mantiene estable, en las zonas rurales la situación es distinta. La baja natalidad y migración en comunidades de municipios como Candela y Escobedo ha provocado el cierre de grupos y la reducción de plantillas docentes. "Es una situación que viene conformada a nivel nacional; donde había tres maestros, ahora se quedan dos debido a la baja matrícula en los sectores rurales", concluyó González.