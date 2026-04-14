Derechohabientes denuncian deficiencias en Clínica 7 IMSS

A pesar de los trabajos de rehabilitación realizados en el área de urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social, derechohabientes continúan denunciando las deficiencias en la atención médica, principalmente por la falta de camas, espacios y personal suficiente para atender la demanda.

Usuarios del hospital señalaron que la saturación sigue siendo un problema constante, al grado de que pacientes deben permanecer en camillas colocadas en los pasillos por la falta de áreas disponibles, que demuestra que la unidad médica continúa operando por encima de su capacidad.

A través de redes sociales, familiares y pacientes del IMSS coinciden en que, aunque se han realizado algunas mejoras en las diferentes áreas, estas no son suficientes para resolver el problema de fondo, que es la sobrecarga de servicios. "Está lleno, hay camillas por todos lados", relatan algunos usuarios que además advierten que la atención se retrasa por la falta de médicos y personal de salud, lo que complica aún más la situación de quienes requieren atención urgente.

Las quejas también apuntan a la falta de espacios adecuados para los familiares de los pacientes, quienes en muchos casos deben permanecer de pie en condiciones incómodas durante muchas horas.

Derechohabientes señalan que es urgente la construcción de un nuevo hospital o la puesta en operación de la Clínica 51 en San Buenaventura, con el objetivo de disminuir la carga de trabajo que actualmente tiene la Clínica 7.

Por el momento, los usuarios consideran que, a pesar de la inversión que se ha realizado en materia de infraestructura, el servicio continúa rebasado.