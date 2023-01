Se desmaya monclovense mientras esperaba beca del Bienestar

MONCLOVA, COAHUILA. – La mala organización, la falta de personal y la desorganización por parte de los "servidores de la nación", prevalecieron esta mañana durante la afiliación y entrega de tarjetas del Bienestar del programa de becas Benito Juárez realizada en las instalaciones del Cbtis #36 de Monclova.

También lee: Fallece en Monterrey obrero accidentado en AHMSA

Ante el anuncio de la delegación regional de la Secretaría del Bienestar de que se realizaría la afiliación y entrega de tarjetas bancarias para el programa de Becas Benito Juárez en el Cbtis 36, desde la madrugada de hoy martes, jóvenes y adolescentes, acompañados de sus padres hicieron largas filas en la búsqueda de un espacio.

Sin embargo, poco después de las 9 de la mañana, los "servidores de la nación", informaron que solo se atendería a 60 jóvenes, pese a que en la fila había cientos, situación que molesto tanto a los padres de familia como a los estudiantes de nivel medio superior.

"No sé, no entiendo. Nomas nos explicaron que iban a entrar 30 en la mañana de 9 a 1 y 30 en la tarde de una a cinco. Pero eso no era lo que habían dicho", señalo el menor Brandon.

En medio del caos, Eduardo, un jovencito de 15 años que acudió desde las 8 de la mañana a hacer fila, se desmayó minutos después de que los "servidores de la nación" le informaron que no sería atendido hoy, sino hasta mañana.

Otras de las cosas, que molestaron a quienes desde temprano hicieron fila, fue que los "servidores de la nación" dieron preferencia a las personas que quedaron pendientes de ayer lunes, quienes "obviamente" no hicieron fila, lo que desató una serie de gritos de las personas que exigían que se respetara el turno y que se atendiera para que se las entregará la beca a los menores.

Finalmente, se informó que los alumnos podrán recoger su tarjeta durante lo que resta de la semana.