Regularización de sexoservidoras en Coahuila

Regularizan a 147 sexoservidoras, todas cumplen con tarjetones, exámenes médicos y revisiones periódicas, informó Sergio Carrizales, director de Alcoholes.

El funcionario explicó que al inicio de la actual administración se tenía un padrón de apenas 28 mujeres, cifra heredada de la administración anterior. Sin embargo, tras operativos y acciones de actualización, el número incrementó a 147 usuarias que acuden de manera constante a sus chequeos.

Detalló que las trabajadoras acuden semanalmente a revisión y cada tres meses se someten a análisis médicos. Indicó que durante el periodo vacacional se registró una baja temporal en la asistencia, llegando a 98 mujeres, debido a que algunas salen de vacaciones, pero posteriormente la cifra volvió a la normalidad.

Carrizales destacó que, hasta el momento, no se han detectado casos de enfermedades de transmisión sexual, lo que atribuyó al seguimiento puntual que se realiza. Añadió que, en algunos casos, se han reportado infecciones urinarias, mismas que reciben atención y seguimiento oportuno.

En cuanto a la edad, precisó que la más joven registrada tiene 19 años y subrayó que no se permite la participación de menores de edad, ya que al momento de tramitar la documentación se verifica la CURP para garantizar el cumplimiento de la ley.

Asimismo, señaló que inspectores de Alcoholes y personal de salud realizan supervisiones diarias para verificar que se cumpla con los permisos y exámenes, con el objetivo de prevenir enfermedades como sífilis o gonorrea.

El director de Alcoholes mencionó que históricamente el número de sexoservidoras ha oscilado entre 130 y 170, pero en los últimos meses de la pasada administración el control se relajó, dejando el padrón sin actualización.