Se respetó la ley seca

En Monclova hubo respeto a la ley seca, indicó el Alcalde Mario Dávila que no tuvo reportes respecto a venta o consumo de alcohol desde el sábado a las cero horas.

Pero advirtió nuevamente que en caso de sorprender a alguien vendiendo cerveza o productos derivados del alcohol, se procedería a la clausura inmediata.

"No vamos a ser tolerantes, afortunadamente en las primeras horas de la ley seca no hubo problemas, tampoco los hubo hoy en el transcurso de la mañana, ya en domingo por la tarde, comúnmente no se vende alcohol, así que es muy probable que el comportamiento sea igual", explicó.

Sostuvo que hubo una buena actitud de parte de ciudadanos ante el importante proceso electoral que vive Coahuila.

Pues se registró un respeto total a la ley seca, no expendios ni establecimientos fueron sorprendidos en actividades lícitas.

Consideró que gracias a esta buena actitud ciudadana fue el resultado de una elección tranquila y pacífica que está viviendo Coahuila y que en lo particular vive Monclova.