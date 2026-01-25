SENASICA y Gobierno de Coahuila refuerzan campaña contra Gusano Barrenador

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno del Estado mantiene y reforzó la campaña estatal 'Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador', dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario; así como la entrega de material informativo y de difusión para mantener a Coahuila libre como atender la alerta para la detección y reporte de casos sospechosos.

Coahuila se mantiene libre de Gusano Barrenador, no se ha detectado ni un solo caso y se mantienen 43 trampas instaladas para la detección de esta plaga en las regiones de la entidad.

Alerta sanitaria en Coahuila

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila informó que, de acuerdo con los reportes oficiales de seguimiento sanitario, a la fecha se han confirmado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el estado de Tamaulipas, lo que representa un riesgo latente para las entidades del norte del país.

Por lo que en Coahuila se han realizado campañas previas de material que incluye carteles, trípticos y lonas informativas con las recomendaciones clave: prevenir, identificar, actuar y avisar ante la presencia de heridas con larvas o gusanos en animales.

Para el reporte de casos sospechosos, se solicita comunicarse de inmediato a los números telefónicos oficiales de las campañas de alerta sanitaria, disponibles a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y SENASICA.

Los números de contacto y la aplicación digital para reportes son al 800 751 2100, 844 252 7900, WhatsApp: 55 3996 4462; también se puede descargar la App AVISE. O al correo electrónico [email protected] y con ello mantener a Coahuila libre del gusano barrenador de ganado.

Medidas de control en Tamaulipas

Es expuso a que a diferencia de los casos previamente detectados en Nuevo León —los cuales estuvieron asociados a movilizaciones de ganado adulto proveniente del sur del país y que fueron contenidos oportunamente—, en Tamaulipas se identificó un caso en el ombligo de una cría de apenas 10 días de nacida, lo que confirma la presencia activa del insecto en la región. Posteriormente, en un periodo corto, el número de casos se incrementó hasta llegar a los 12 confirmados.

Ante esta situación, SENASICA mantiene acciones de control en la zona, entre ellas la dispersión de mosca estéril, el trampeo, el control de movilidad de especies ganaderas; así como otras medidas sanitarias para contener la propagación de la plaga.

De acuerdo con información técnica de la Comisión de Protección Agropecuaria, el punto más al norte donde se ha detectado un caso, en el municipio de Llera, Tamaulipas, se ubica a 237 kilómetros en línea recta de los límites del municipio de Saltillo, a 255 kilómetros de Arteaga y a 335 kilómetros de la ciudad de Saltillo, lo que obliga a mantener una vigilancia permanente en Coahuila.

Recomendaciones a la población

Por lo cual el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural reiteró la importancia de mantener la alerta sanitaria activa y exhortó a productores, médicos veterinarios y población en general a:

· Reportar de manera inmediata cualquier gusanera en ganado, fauna silvestre, mascotas o cualquier animal de sangre caliente.

· Atender y tratar oportunamente heridas en animales.

· No realizar movilizaciones de ganado sin la documentación oficial que acredite el tratamiento sanitario correspondiente, cuando aplique.

El Gobierno del Estado reiteró que la sanidad ganadera es responsabilidad de todas y todos, y que la detección y el reporte oportuno son clave para mantener a Coahuila libre del Gusano Barrenador del Ganado.