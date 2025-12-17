Óscar Ríos Ramírez asiste al Festival Navideño en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival Navideño "Merry Grinchmas" en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", evento que contó con la participación activa de los alumnos y la presencia del Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez.

Coordinados por su personal docente, los estudiantes ofrecieron un divertido programa artístico que llenó de alegría a padres de familia, autoridades educativas y municipales.

La directora del plantel, profesora Laura Yaresi Hernández Romero, agradeció la asistencia de todos los presentes y reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible la realización del evento.

Destacó que cada detalle fue preparado con esmero y dedicación, reflejo del compromiso de la comunidad escolar por fortalecer los lazos entre escuela y sociedad.

Durante el festival, niñas y niños de distintos grados escolares presentaron bailes alusivos a la Navidad, mostrando su talento y entusiasmo.

Además, se organizó una exposición de trabajos navideños elaborados por los propios alumnos, lo que permitió apreciar su creatividad y el trabajo colaborativo impulsado desde las aulas.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez expresó su alegría por asistir al evento y felicitó a la directora por abrir las puertas de la institución.

"Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Nos motiva aún más a seguir apoyando fuertemente a la educación", afirmó, reiterando su compromiso con el desarrollo educativo del municipio.

La directora, por su parte, reconoció el respaldo del alcalde y agradeció profundamente a los maestros, a quienes calificó como el pilar de estos eventos.

También destacó el papel de los padres de familia por confiar en la escuela y concluyó deseando felices fiestas a todos: "Hoy no solo celebramos la Navidad, sino la unión y el compromiso de seguir adelante", mencionó.