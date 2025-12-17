Contactanos
Coahuila

Óscar Ríos Ramírez asiste al Festival Navideño en Nueva Rosita

La directora Laura Yaresi Hernández Romero destacó el esfuerzo de la comunidad escolar para realizar el evento navideño.

Por Teresa Muñoz - 17 diciembre, 2025 - 07:05 p.m.
      NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival Navideño "Merry Grinchmas" en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", evento que contó con la participación activa de los alumnos y la presencia del Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez.

      Coordinados por su personal docente, los estudiantes ofrecieron un divertido programa artístico que llenó de alegría a padres de familia, autoridades educativas y municipales.

      La directora del plantel, profesora Laura Yaresi Hernández Romero, agradeció la asistencia de todos los presentes y reconoció el esfuerzo conjunto que hizo posible la realización del evento.

      Destacó que cada detalle fue preparado con esmero y dedicación, reflejo del compromiso de la comunidad escolar por fortalecer los lazos entre escuela y sociedad.

       

      Durante el festival, niñas y niños de distintos grados escolares presentaron bailes alusivos a la Navidad, mostrando su talento y entusiasmo.

      Además, se organizó una exposición de trabajos navideños elaborados por los propios alumnos, lo que permitió apreciar su creatividad y el trabajo colaborativo impulsado desde las aulas.

       

      En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez expresó su alegría por asistir al evento y felicitó a la directora por abrir las puertas de la institución.

      "Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Nos motiva aún más a seguir apoyando fuertemente a la educación", afirmó, reiterando su compromiso con el desarrollo educativo del municipio.

      La directora, por su parte, reconoció el respaldo del alcalde y agradeció profundamente a los maestros, a quienes calificó como el pilar de estos eventos.

      También destacó el papel de los padres de familia por confiar en la escuela y concluyó deseando felices fiestas a todos: "Hoy no solo celebramos la Navidad, sino la unión y el compromiso de seguir adelante", mencionó.

