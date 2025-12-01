Faustino Aguilar alerta sobre incremento de VIH/SIDA en jóvenes

Durante este 2025 se registró un incremento en el número de contagios de VIH/SIDA en la región Centro, al confirmarse 33 nuevos casos, cifra por encima de los 19 contabilizados en 2024, lo que representa un aumento del 73 %, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud.

Aumento alarmante de contagios en jóvenes

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que la enfermedad sigue presente y preocupa la aparición de casos en jóvenes desde los 19 años de edad. Señaló que es un tema preocupante, ya que los contagios se encuentran relacionados con la práctica sexual, en su mayoría con parejas ocasionales sin el uso de protección, lo que pone en riesgo a la población.

Acciones de la Secretaría de Salud ante el incremento

Actualmente, 132 pacientes se encuentran bajo tratamiento y seguimiento médico por parte de la Secretaría de Salud, todos atendidos en el Hospital "Amparo Pape de Benavides", con protocolos de control y suministro de medicamentos. Mencionó que a pesar de lo delicado de la enfermedad, se cuentan con muchos avances en el tratamiento, donde se ha simplificado con el uso de uno o dos medicamentos retrovirales como parte del tratamiento.

Señaló que a diferencia de lo que se vivía hace algunas décadas, el contagiarse de VIH no representa una sentencia de muerte, ya que con un buen tratamiento, los pacientes llevan una vida normal y saludable. "Los pacientes que se encuentran bajo control con nosotros, llevan una buena calidad de vida, siempre y cuando lleven su tratamiento, se tomen el medicamento, y pueden llevar una vida prácticamente normal".

Importancia del tratamiento y seguimiento médico

No obstante, advirtió que aún se presentan casos de personas que abandonan el tratamiento o se niegan a atenderse, lo que deriva en complicaciones graves. "Hay quienes no quieren atenderse y lamentablemente llegan a desarrollar SIDA; algunos fallecen por esta causa", señaló. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención, realizarse pruebas de detección y acudir a las unidades médicas ante cualquier sospecha, especialmente en el contexto de la conmemoración mundial contra esta enfermedad.