Secretaría del Medio Ambiente revisa salud de perros rescatados en Monclova

La Secretaría del Medio Ambiente y la PROPAEC iniciaron la revisión médica de los 63 perros rescatados de Fundación Frichem, en Castaños, para determinar las condiciones en que se encuentran y aportar elementos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado.

Personal de ambas dependencias arribó este viernes al Centro de Bienestar Animal de Monclova, donde apoyará a las dos veterinarias del municipio en la valoración de los animales.

Aniela Flores, directora del Centro de Bienestar Animal, informó que hasta el momento han sido recibidos 15 perros: ocho que permanecían bajo resguardo desde el día anterior y siete que llegaron posteriormente.

Los animales que ya fueron revisados presentan desnutrición y garrapatas, aunque algunos se encuentran en condiciones más críticas que otros.

"Todos presentan desnutrición. Hay unos que tienen un estado más avanzado, más crítico que otros. Todos tienen garrapatas", señaló.

Los ocho perros que permanecían en el Centro de Bienestar Animal ya fueron sometidos a estudios de laboratorio para conocer con mayor precisión su estado de salud.

Se les practicaron química sanguínea, biometría hemática y examen coproparasitoscópico, mientras que a los animales recién llegados se les realizaron valoraciones iniciales de temperatura, ritmo cardíaco y condición física.

Flores explicó que una de las perritas permanece internada y canalizada con suero debido a que presenta un estado de salud más agravado.

Aunque todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo, la veterinaria detectó petequias en el abdomen, manchas que podrían indicar una hemorragia interna, además de sangre en la orina.

Los análisis de laboratorio permitirán determinar si presenta alguna enfermedad adicional.

"Estamos ante una situación delicada. Los perritos es evidente que están en malas condiciones, entonces estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos", expresó Flores.

La directora señaló que también se detectó una cantidad importante de hembras preñadas. Estimó que podrían ser alrededor de 30, lo que, de acuerdo con su valoración, indicaría que en el lugar no se esterilizaba a hembras ni machos.

Una de las perritas que permanece en el Centro de Bienestar Animal ya fue evaluada y se determinó que todavía era oportuno interrumpir su gestación, decisión tomada conforme al grado de avance y al criterio de la médica veterinaria.

Flores explicó que la condición de desnutrición y posibles enfermedades representan un riesgo para las hembras gestantes y sus crías.

En los siete perros que llegaron recientemente, dijo, dos de las hembras podrían estar preñadas, por lo que serán revisadas con prioridad para determinar si es posible interrumpir sus gestaciones.

La funcionaria explicó que todavía se analiza si los 63 perros serán trasladados al Centro de Bienestar Animal, debido a que no existe capacidad para resguardarlos a todos y deben cumplirse los protocolos de cuarentena.

Esto también busca evitar contagios y riesgos para los animales que ya se encuentran en el centro y que fueron rescatados anteriormente y están sanos.

Las evaluaciones médicas, precisó Flores, forman parte de las investigaciones, pues se debe integrar el historial clínico de cada uno de los perros rescatados a la carpeta que será presentada ante el Ministerio Público.

"Todos los 63 van a ser chequeados aquí en el Centro de Bienestar Animal", indicó, aunque aclaró que todavía se coordina la forma en que se realizarán los traslados y el resguardo.

Sobre los perros que presentan condiciones más críticas, reconoció que existe el riesgo de que algunos no logren sobrevivir.

La directora señaló que le preocupa particularmente la perrita que permanece con suero, aunque será necesario esperar los resultados de los análisis para conocer su diagnóstico.

Flores consideró que, con base en las condiciones observadas en los animales revisados, existe una situación de omisión grave de cuidados, aunque aclaró que corresponde al Ministerio Público y la Fiscalía determinar las responsabilidades.

El Ayuntamiento, agregó, está apoyando el proceso mediante las revisiones médicas, el resguardo y las acciones necesarias para atender a los perros.

Ante las condiciones en que se encuentran los animales, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con hogares temporales o definitivos, debido a que algunos requieren atención médica y cuidados especiales.

También se necesita alimento, material de limpieza, material de curación y quirúrgico, además de lonas y casitas para los animales que permanecen en otros puntos de resguardo.

Flores informó que diversos rescatistas y fundaciones participan en el apoyo, entre ellos Tuilzie Ibarra, coordinadora de Protección Animal de Frontera; Carla Suárez; Fundación Milma, presidida por Ana Márquez; Carol Briseño, de Rescatando Patitas; Nayita Rescates, Andy Rescates y Fundación Taraji.