Presidenta anuncia medidas para fortalecer mercado ganadero tras cierre de frontera

El anuncio de una estrategia del Gobierno Federal para apoyar al sector ganadero, afectado por el cierre de la frontera con Estados Unidos, genera confianza entre los productores de este sector, que están a la espera de conocer en qué consistirán la estrategia para fortalecer el mercado.

El empresario y productor Arturo Valdés Pérez destacó la buena relación que existe entre el Gobernador Manolo Jiménez y la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permite atender las necesidades de distintos sectores, incluido el ganadero, que se ha visto muy golpeado por el cierre de la frontera desde finales del año pasado.

Señaló que el anuncio que dio la Presidenta tras reunirse que sostuvo con los Gobernadores de Coahuila, Sonora y Durango, generó confianza entre los productores al ver que se busca una alternativa para apoyar a este sector.

La Presidenta de la República señaló que realizará una gira en los estados para informar de las acciones que realizarán a través de esta estrategia para fortalecer la producción de carne para el abasto nacional y la exportación.

Aunque hasta ahora no se ha detallado el alcance de los apoyos, dijo que se ha mencionado la posibilidad de impulsar rastros TIF y los centros de subastas, lo que permitirá mejorar la comercialización de los becerros en México.

"Un centro de subastas aquí nos ayudaría mucho, en estados como Nuevo León, Durango y Tamaulipas, el becerro se vende en 110 o 120 pesos, mientras que aquí apenas en 80, que da una diferencia por animal de hasta 4 mil pesos", explicó.

En el caso de un rastro TIF permitirá el procesamiento de carne para exportarla y venderla a otros mercados como el europeo.

Arturo Valdés comentó que existen posibilidades de que se reabra la frontera a finales del año, una vez que se controle la plaga de la mosca del gusano barrenador, sin embargo dijo que es positivo que se busquen alternativas para no depender del mercado norteamericano.