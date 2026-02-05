Recuperación del sector de bares y restaurantes en Coahuila

El sector restaurantero y de bares en la región continúa enfrentando las secuelas de la crisis económica, una situación que el presidente de la CANACO, Oscar Mario Medina, atribuye directamente al impacto financiero provocado por la oleada de problemas en Altos Hornos de México. A pesar de que algunas áreas aún no logran alcanzar los niveles de estabilidad previos, existe un consenso de optimismo entre los empresarios locales, quienes mantienen la esperanza de una pronta recuperación económica para toda la zona.

A diferencia de lo que podría esperarse ante un panorama adverso, Medina señaló que no se ha registrado una "desbandada" o un cierre masivo de establecimientos en su sector. Por el contrario, la dinámica comercial ha mostrado señales de resistencia, manteniéndose firme frente a las dificultades externas que han golpeado el flujo de efectivo en la región durante los últimos meses.

Un aspecto destacable de la situación actual es el surgimiento de nuevas inversiones lideradas por jóvenes emprendedores. El líder de la CANACO enfatizó que, mientras algunos negocios ajustan sus operaciones, otros están abriendo sus puertas, lo que inyecta una energía renovada al mercado y diversifica la oferta de servicios en los giros de entretenimiento y gastronomía.

Finalmente, el líder empresarial reiteró que el ánimo de los comerciantes es de lucha y perseverancia. La apuesta actual de la cámara es acompañar estos nuevos proyectos para asegurar que la transición hacia una economía más estable sea exitosa, confiando en que la identidad emprendedora de la región prevalecerá sobre la crisis industrial actual.