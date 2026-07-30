Fiscalía General del Estado dialoga con CANACO en Monclova

La Fiscalía General del Estado abrió un espacio de diálogo con el sector empresarial de Monclova al sostener una reunión con integrantes del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, quienes plantearon la importancia de mantener una coordinación permanente en materia de seguridad.

El encuentro fue encabezado por el Fiscal Visitador, Miguel Ángel Medina, quien acudió a la cámara como parte de una serie de reuniones que la dependencia realiza con distintos sectores de la sociedad para fortalecer la comunicación institucional.

Durante la reunión, los consejeros de CANACO expusieron sus puntos de vista sobre las condiciones de seguridad y coincidieron en que el trabajo en conjunto brinda certidumbre en la actividad económica de la región.

El presidente de CANACO, Arturo Valdez Pérez, reiteró la disposición del organismo para mantener una agenda de trabajo conjunta con la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el Fiscal Visitador Miguel Ángel Medina afirmó que la instrucción del Fiscal General del Estado, Federico Fernández, es mantener la cercanía con los diferentes sectores y una comunicación directa con la ciudadanía.

El funcionario señaló que estos encuentros continuarán en otras regiones del estado para atender las inquietudes de cada comunidad y fortalecer la confianza entre la autoridad y la sociedad organizada.