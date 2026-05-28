Acciones preventivas en jardines de niños de Monclova tras accidente trágico

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Servicios Educativos en la Región Centro, en coordinación con padres de familia, inició una serie de inspecciones en las áreas de juegos infantiles de jardines de niños, como medida preventiva para garantizar la seguridad de los menores.

Como parte de estas acciones, diversos planteles acordonaron sus espacios recreativos con cinta de precaución y restringieron temporalmente el acceso a los juegos, mientras se realizan revisiones detalladas. No obstante, las actividades de recreo continúan en otras áreas consideradas seguras.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, explicó que estas revisiones han sido impulsadas en gran medida por la preocupación de los padres de familia, quienes se han sumado activamente a las labores de supervisión, limpieza y mantenimiento.

Señaló que actualmente existen alrededor de 200 planteles en Monclova y 400 en toda la región, por lo que destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades educativas, docentes, padres de familia e incluso administraciones municipales para atender cualquier situación de riesgo.

"El objetivo es hacer un engranaje entre todos. Los padres están apoyando mucho, incluso organizándose para limpieza o retiro de ramas, y nosotros coordinamos con el municipio cuando es necesario", indicó.

Aclaró que estas medidas no implican la suspensión del recreo, ya que los alumnos continúan con actividades deportivas que no representan peligro, aunque reconoció que los accidentes pueden ocurrir en cualquier entorno.

Estas acciones se intensificaron tras la tragedia ocurrida el pasado lunes en el kínder "María Elena Chanes", ubicado en la colonia Cañada Sur, donde perdió la vida el alumno Ian Gael en el área de juegos, lo que generó una mayor preocupación en la comunidad educativa.